Слова жена и супруга изначально имели разную смысловую окраску

Слово жена имеет индоевропейский корень ген. Это означает род, женщина, рождающая детей.
Слов супруга появилось позднее. Оно имеет славянское происхождение.
Изначально оно означало соединять. А супругами называли двух волов в одной упряжке.
Слово жена имеет индоевропейский корень ген. Это означает род, женщина, рождающая детей.
Слов супруга появилось позднее. Оно имеет славянское происхождение.
Изначально оно означало соединять. А супругами называли двух волов в одной упряжке.
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