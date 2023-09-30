Слова жена и супруга изначально имели разную смысловую окраску

13:43 2023-09-30
Слова жена и супруга изначально имели разную смысловую окраску

В современном языке слова жена и супруга считаются синонимами, но это не совсем так.

Слово жена имеет индоевропейский корень ген. Это означает род, женщина, рождающая детей.

Слов супруга появилось позднее. Оно имеет славянское происхождение.

Изначально оно означало соединять. А супругами называли двух волов в одной упряжке.

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