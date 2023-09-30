Все на одно лицо: пластические хирурги говорят о девушках-клонах

Дело не только в том, что лица теряют индивидуальность. Во многом это вопрос безопасности.

Модный ныне тонкий нос после ринопластики нередко становится причиной проблем с дыханием. А лисьи глазки при ошибке хирурга навсегда оставят лицо застывшим от удивления.

Неправильно введенные филлеры могут привести к плывущему овалу лица или даже довести до паралича. А неудачное удаление комков Биша придаст лицу изможденный эффект.