Игорь Николаев тайно выехал из больницы на черном BMW

63-летний народный артист РФ Игорь Николаев 15-го сентября попал на лечение в российский Национальный медицинский исследовательский центр им.академика Чазова, сообщает Рrozvezd.info.

Как стало известно, композитор перенес обширный инфаркт миокарда. 19-го сентября ему провели операцию по восстановлению кровотока в артериях сердца с помощью установки шунта.

Музыкант быстро восстановился после операции, и буквально через несколько дней занимался лечебной физкультурой под руководством врача.

Жизни звезды ничего сейчас не угрожает, и 29-го сентября Николаев тайно покинул медцентр. Как сообщает издание, к запасному входу клиники подогнали черный БМВ, и артист на нем уехал домой.

Доктора посоветовали мужчине больше отдыхать и не притрагиваться к спиртному.