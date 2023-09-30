Игорь Николаев тайно выехал из больницы на черном BMW

13:54 2023-09-30
Игорь Николаев тайно выехал из больницы на черном BMW

Композитор перенес обширный инфаркт миокарда, ему провели операцию по шунтированию.

63-летний народный артист РФ Игорь Николаев 15-го сентября попал на лечение в российский Национальный медицинский исследовательский центр им.академика Чазова, сообщает Рrozvezd.info.

Как стало известно, композитор перенес обширный инфаркт миокарда. 19-го сентября ему провели операцию по восстановлению кровотока в артериях сердца с помощью установки шунта.

Музыкант быстро восстановился после операции, и буквально через несколько дней занимался лечебной физкультурой под руководством врача.

Жизни звезды ничего сейчас не угрожает, и 29-го сентября Николаев тайно покинул медцентр. Как сообщает издание, к запасному входу клиники подогнали черный БМВ, и артист на нем уехал домой.

Доктора посоветовали мужчине больше отдыхать и не притрагиваться к спиртному. 

Показать следующие комментарии
Фото
Антон Райт
18:04

Антон Райт

Робби Уильямс возит с собой огромную команду, поэтому и вот список его требований

Робби Уильямс возит с собой огромную команду, поэтому и вот список его требований

Список его требований неожиданный по своему размаху. Нет, список не длинный, но ему, например, зачем-то нужно 50 яиц и килограмм грибов. Еще 16 литров молока и четверть сотни пончиков.
Светлана Игнатьева
16:25

Светлана Игнатьева

Кевину Спейси опять предъявили обвинения в сексуальном домогательстве

Кевину Спейси опять предъявили обвинения в сексуальном домогательстве

Бывший массажист утверждает, будто звезда Голливуда хотел положить его руку на свое причинное место.
Светлана Игнатьева
16:17

Светлана Игнатьева

Собака недавно скончавшегося Вячеслава Гришечкина умирает от тоски по хозяину

Собака недавно скончавшегося Вячеслава Гришечкина умирает от тоски по хозяину

Домашний любимец по имени Беня не отходит от кровати, где спал актер. Он скулит, воет и отказывается от еды.
Светлана Игнатьева
16:02

Светлана Игнатьева

Вскрыта скандальная правда о Нусрет Гёкче, самом известном мяснике планеты

Вскрыта скандальная правда о Нусрет Гёкче, самом известном мяснике планеты

Экс-сотрудники именитого ресторатора раздают интервью, где обвиняют босса в махинациях с зарплатой, нарушениях трудового законодательства, дискриминации.
Светлана Игнатьева
14:47

Светлана Игнатьева

Варнава рассказала о своей любви к Хрусталеву

Варнава рассказала о своей любви к Хрусталеву

Артистка в интервью раскрыла многие секреты своих прошлых отношений с шоуменом.
Светлана Игнатьева
14:27

Светлана Игнатьева

Сохранить морковь до будущего лета: в этом помогут мел, песок и глина

Сохранить морковь до будущего лета: в этом помогут мел, песок и глина

Оригинальные способы позволяют лакомиться хрустящим овощем всю осень и зиму.
Эльза Ли
14:27

Эльза Ли

Выражение последнее китайское предупреждение имеет любопытную историю

Выражение последнее китайское предупреждение имеет любопытную историю

Фраза последнее китайское предупреждение появилась во время конфликта КНР и гоминьданской Китайской республикой.