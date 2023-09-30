Компания БМВ разработала приложение для поставки услуг с помощью искусственного интеллекта.

Приложение будет получать данные от владельца авто. Потом они станут обрабатываться ИИ, и на основе результатов клиент получит предложение об обслуживании.
Как уверяют представители БМВ, инновация позволит клиентам снизить число обращений к дилерам. Приложение сможет, например, провести цифровую диагностику шин.
Также оно будет уведомлять о неисправностях, рекомендовать техобслуживание в зависимости от модели машины и предпочтений клиента.
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