Отец Илона Маска назвал чушью биографию своего знаменитого сына

Биография миллиардера Илона Маска, написанная для СМИ, - чушь и материал для пьесы. Такое заявление сделал отец бизнесмена Эррол Маск, сообщает Рамблер.

Безудержная чушь. Всем, чем Илон является, обязан мне. Я говорю все это со смирением. Я сделал то, что смог. Эта книга — неправда. В ней материал для пьесы. Я отправил автору электронное письмо, чтобы сообщить ему об этом, — сказал он.

Отец миллиардера при этом не рассердился на образ тирана, выстроенный в книге, передает Daily Mail.

Из биографии Илона Маска следует, что он в детстве научился гипнозу и якобы убедил сестру, что она собака. Согласно написанной американским журналистом Уолтером Айзексоном биографии, будущий миллиардер при этом заставил сестру есть сырой бекон.

Публицист описывает и иные необычные детали биографии Маска. По его словам, будто бы миллиардер на деловой встрече в Москве «отключился» после нескольких рюмок водки. Это случилось в начале 2000-х годов.