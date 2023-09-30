Ведущий Первого канала Дмитрий Борисов подался в артисты и снялся в сериале

Первый сезон проекта «Против всех» вышел в начале года на ИВИ. Продюсеры сразу решили снимать второй, но он выйдет уже на другой платформе, сообщает КП.

В главной роли (непокорного дедушки Захара Михалыча) занят, как и ранее, звезда "Сватов" Николай Добрынин. Члена его большой семьи Занозиных Василису играет Александра Урсуляк.

Во втором сезоне появится новый игрок: это генеральская дочь Барбара, которую играет Александра Ребенок.

Дмитрий Борисов выступает в сериале в роли себя, то есть телеведущего. Но не в «Пусть говорят», а другого шоу - «Важное неважное», куда приходят герои сериала, чтобы разобраться со своими проблемами.

Второй сезон сериала «Против всех» появится на платформе Start 16 октября.