Чарли Чаплин едва не отказался от актерской карьеры ради свиноводства

14:22 2023-09-30
Чарли Чаплин едва не отказался от актерской карьеры ради свиноводства

Молодой Чарли Чаплин чуть-было не стал настоящим свиноводом на паях с приятелем.

В 21 год молодой комик, путешествовавший с труппой мюзик-холла был разочарован в актерской карьере. Пробиться ему не удавалось.

Тогда они с другом-циркачом решили заняться разведением свиней в Арканзасе. Друзья даже собрали 2 тысячи долларов на старт бизнеса.

А потом Чаплин прочитал в книге по свиноводству, что поросят надо кастрировать, и это очень жестокая процедура. Она так впечатлила будущую знаменитость, что он решил остаться в актерской профессии.

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