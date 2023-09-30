Чарли Чаплин едва не отказался от актерской карьеры ради свиноводства

В 21 год молодой комик, путешествовавший с труппой мюзик-холла был разочарован в актерской карьере. Пробиться ему не удавалось.

Тогда они с другом-циркачом решили заняться разведением свиней в Арканзасе. Друзья даже собрали 2 тысячи долларов на старт бизнеса.

А потом Чаплин прочитал в книге по свиноводству, что поросят надо кастрировать, и это очень жестокая процедура. Она так впечатлила будущую знаменитость, что он решил остаться в актерской профессии.