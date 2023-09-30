Сохранить морковь до будущего лета: в этом помогут мел, песок и глина

Способов хранения моркови множество, и каждый может выбрать для себя то, что ему удобно. Какие популярные, опробованные методики существуют?

В песке

Для этого морковь нужно убирать в сухую погоду, не ниже плюс 5 градусов. Просушить на воздухе. Затем в деревянные ящики насыпать слой песка в 2 см, уложить корнеплоды корнями внутрь, засыпать песком. Ряды можно делать до верха ящика.

В мелу

Подготовленную к хранению морковь нужно опылить мелом. Сложить в ящики, дополнительно пересыпая каждый ряд сухой шелухой лука и чеснока.

В глине

Для начала надо приготовить чесночный "коктейль": 1 ст. очищенных зубчиков пропустить через мясорубку и размешать в 2 л воды. Затем сделать глиняную болтушку до консистенции сметаны.

Морковь взять за хвостик и окунуть сначала в чесночный раствор, а потом - в глиняный. Просушить, разложив в один слой. А когда затвердеет - уложить в деревянный или картонный ящик. Ряды пересыпать шелухой, хранить в подвале.