Варнава рассказала о своей любви к Хрусталеву

Екатерина Варнава и комик Дмитрий Хрусталев встречались около десяти лет. Хотя пара давно рассталась, эти отношения все еще вызывают интерес у поклонников.

Как сообщает Рамблер, артистка недавно раскрыла подробности своих прошлых отношений.

По словам Варнавы, ее мама с теплотой вспоминает о Дмитрии. А она сама до сих пор пользуется мобильным телефоном, который когда-то подарил любимый.

В шоу «Позавчерашние новости» звезда также высказалась о Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе. Она считает, что ее с Хрусталевым пара чем-то похожа на влюбленных из Америки.