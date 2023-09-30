Варнава рассказала о своей любви к Хрусталеву

Екатерина Варнава и комик Дмитрий Хрусталев встречались около десяти лет. Хотя пара давно рассталась, эти отношения все еще вызывают интерес у поклонников.
Как сообщает Рамблер, артистка недавно раскрыла подробности своих прошлых отношений.
По словам Варнавы, ее мама с теплотой вспоминает о Дмитрии. А она сама до сих пор пользуется мобильным телефоном, который когда-то подарил любимый.
В шоу «Позавчерашние новости» звезда также высказалась о Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе. Она считает, что ее с Хрусталевым пара чем-то похожа на влюбленных из Америки.
Кайли чуть больше, чем он. Она довольно крупная женщина. Это - как я и Хрусталев, - отметила Екатерина.
Я его просто совратила. Мне кажется, что она так же. Думаю, в этом суть.
Мать моя, к слову, тоже сыграла совершенно определенную роль в романе с Хрусталевым, - заявила она.
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