Вскрыта скандальная правда о Нусрет Гёкче, самом известном мяснике планеты

Нусрет Гёкче, он же Salt Bae, сегодня самый известный повар в мире. Известность он получил благодаря видео, где нарезает стейк и эффектно солит мясо с локтя.

Турецкий мясник построил ресторанную империю на 3 континентах и по-свойски общается с мировыми звездами. Но есть у него и немало скелетов в шкафу. Каких именно?

В ресторанах Гёкче царит роскошь: возле ограждений из бархатных канатов стоят вышибалы в костюмах, которые стерегут массивные двери с латунной отделкой.

Внутри светятся ряды холодильников, в которых на крюках развешаны куски мраморного мяса. Официанты в черных латексных перчатках кружат возле столиков.

Сам "император" постоянно инспектирует владения: внезапно появляется то в одном ресторане, то в другом. И везде демонстрирует коронный номер, который принес ему мировую славу.

Бизнес и успех Нусрета держатся на обаятельных выходках и тщеславии. В соцсетях он демонстрирует частный самолет, яхту, Rolls-Royce, золотые часы Patek Philippe - все "по-богатому".

Во вселенной ресторатора даже золото едят: им покрывают «золотые бургеры» и стейки. Эти блюда покрывают тонкие лепестки съедобного золота.

В сети Гёкче 22 крайне недешевых стейк-хауса в самых крупных городах мира. Сам мастер богат и знаменит, армия его фанатов растет. Но работавший в его лондонской точке бармен заявил:

С виду — золото, но внутри — дерьмо.

Гёкче вовлечен сейчас в семь судебных процессов. Его бывшие сотрудники дают интервью, где обвиняют босса в махинациях с зарплатой, нарушениях трудового законодательства, дискриминации.

После взлетевшего в 2017-м ролика, где Нусрет демонстрирует легендарную посолку стейка «с локотка», появились новые. В них шеф соль сыпал с борта вертолета, дрон доставлял ему капучино с золотой пенкой - прямо к буквам Hollywood.

Ко Дню святого Валентина бизнесмен украшал лепестками роз кусок мяса, вырезанный в форме сердца. Шеф продолжает открывать рестораны, где появляется перед клиентами и подчиненными только в образе.

Он стал сенсацией и заодно заработал комплекс бога, - заявил один из его бывших сотрудников.

При этом экс-работники Гёкче утверждают, что все это - оболочка. И его «тяжелый люкс» показуха, как все остальное. Мол, все в ресторанах, от салфеток до посуды, стоит на самом деле максимально дешево. Униформу работникам вообще шьют из полиэстера.

В империи Гёкче экономят даже на фирменном стиле. Скажем, художник Уильям Логан Хикс из США подал иск за использование его работ в оформлении ресторанов Нусрета.

По словам Хикса, изначально он должен был создать фрески с изображением Гёкче для нескольких ресторанов Nusr-Et. Но в результате картины появились везде: в меню, на упаковках влажных салфеток и солонках. Даже на парковочных знаках!

Правда, стороны в итоге дело решили миром, Хикс получил компенсацию. При этом адвокаты шефа подчеркнули, что работы вообще-то были созданы на основе оригинального фото Нусрета.