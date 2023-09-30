Вскрыта скандальная правда о Нусрет Гёкче, самом известном мяснике планеты

16:02 2023-09-30
Вскрыта скандальная правда о Нусрет Гёкче, самом известном мяснике планеты

Экс-сотрудники именитого ресторатора раздают интервью, где обвиняют босса в махинациях с зарплатой, нарушениях трудового законодательства, дискриминации.

Нусрет Гёкче, он же Salt Bae, сегодня самый известный повар в мире. Известность он получил благодаря видео, где нарезает стейк и эффектно солит мясо с локтя.

Турецкий мясник построил ресторанную империю на 3 континентах и по-свойски общается с мировыми звездами. Но есть у него и немало скелетов в шкафу. Каких именно?

 

В ресторанах Гёкче царит роскошь: возле ограждений из бархатных канатов стоят вышибалы в костюмах, которые стерегут массивные двери с латунной отделкой. 

Внутри светятся ряды холодильников, в которых на крюках развешаны куски мраморного мяса. Официанты в черных латексных перчатках кружат возле столиков.

Сам "император" постоянно инспектирует владения: внезапно появляется то в одном ресторане, то в другом. И везде демонстрирует коронный номер, который принес ему мировую славу. 

Бизнес и успех Нусрета держатся на обаятельных выходках и тщеславии. В соцсетях он демонстрирует частный самолет, яхту, Rolls-Royce, золотые часы Patek Philippe - все "по-богатому".

Во вселенной ресторатора даже золото едят: им покрывают «золотые бургеры» и стейки. Эти блюда покрывают тонкие лепестки съедобного золота.

В сети Гёкче 22 крайне недешевых стейк-хауса в самых крупных городах мира. Сам мастер богат и знаменит, армия его фанатов растет. Но работавший в его лондонской точке бармен заявил:

С виду — золото, но внутри — дерьмо.

Гёкче вовлечен сейчас в семь судебных процессов. Его бывшие сотрудники дают интервью, где обвиняют босса в махинациях с зарплатой, нарушениях трудового законодательства, дискриминации.

После взлетевшего в 2017-м ролика, где Нусрет демонстрирует легендарную посолку стейка «с локотка», появились новые. В них шеф соль сыпал с борта вертолета, дрон доставлял ему капучино с золотой пенкой - прямо к буквам Hollywood.

Ко Дню святого Валентина бизнесмен украшал лепестками роз кусок мяса, вырезанный в форме сердца. Шеф продолжает открывать рестораны, где появляется перед клиентами и подчиненными только в образе.

Он стал сенсацией и заодно заработал комплекс бога, - заявил один из его бывших сотрудников.

При этом экс-работники Гёкче утверждают, что все это - оболочка. И его «тяжелый люкс» показуха, как все остальное. Мол, все в ресторанах, от салфеток до посуды, стоит на самом деле максимально дешево. Униформу работникам вообще шьют из полиэстера. 

В империи Гёкче экономят даже на фирменном стиле. Скажем, художник Уильям Логан Хикс из США подал иск за использование его работ в оформлении ресторанов Нусрета.

По словам Хикса, изначально он должен был создать фрески с изображением Гёкче для нескольких ресторанов Nusr-Et. Но в результате картины появились везде: в меню, на упаковках влажных салфеток и солонках. Даже на парковочных знаках!

Правда, стороны в итоге дело решили миром, Хикс получил компенсацию. При этом адвокаты шефа подчеркнули, что работы вообще-то были созданы на основе оригинального фото Нусрета.

Антон Райт
18:04

Антон Райт

Робби Уильямс возит с собой огромную команду, поэтому и вот список его требований

Робби Уильямс возит с собой огромную команду, поэтому и вот список его требований

Список его требований неожиданный по своему размаху. Нет, список не длинный, но ему, например, зачем-то нужно 50 яиц и килограмм грибов. Еще 16 литров молока и четверть сотни пончиков.
Светлана Игнатьева
16:25

Светлана Игнатьева

Кевину Спейси опять предъявили обвинения в сексуальном домогательстве

Кевину Спейси опять предъявили обвинения в сексуальном домогательстве

Бывший массажист утверждает, будто звезда Голливуда хотел положить его руку на свое причинное место.
Светлана Игнатьева
16:17

Светлана Игнатьева

Собака недавно скончавшегося Вячеслава Гришечкина умирает от тоски по хозяину

Собака недавно скончавшегося Вячеслава Гришечкина умирает от тоски по хозяину

Домашний любимец по имени Беня не отходит от кровати, где спал актер. Он скулит, воет и отказывается от еды.
Светлана Игнатьева
14:47

Светлана Игнатьева

Варнава рассказала о своей любви к Хрусталеву

Варнава рассказала о своей любви к Хрусталеву

Артистка в интервью раскрыла многие секреты своих прошлых отношений с шоуменом.
Светлана Игнатьева
14:27

Светлана Игнатьева

Сохранить морковь до будущего лета: в этом помогут мел, песок и глина

Сохранить морковь до будущего лета: в этом помогут мел, песок и глина

Оригинальные способы позволяют лакомиться хрустящим овощем всю осень и зиму.
Эльза Ли
14:27

Эльза Ли

Выражение последнее китайское предупреждение имеет любопытную историю

Выражение последнее китайское предупреждение имеет любопытную историю

Фраза последнее китайское предупреждение появилась во время конфликта КНР и гоминьданской Китайской республикой.