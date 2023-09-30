Собака недавно скончавшегося Вячеслава Гришечкина умирает от тоски по хозяину

61-летний заслуженный артист РФ Вячеслав Гришечкин умер 15 сентября. Причиной смерти звезды культового сериала «Солдаты» стали проблемы с сердцем на фоне зависимости от алкоголя, сообщает Рrozvezd.info.

Актер 25 лет прожил с любимой женой Анной, но в 2013 году у избранницы выявили онкологию, а еще через 4 года супруга Гришечкина скончалась. Актер после этого запил.

После смерти звезды у него осталась квартира в Москве. А также - единственная 33-летняя дочь Оля и любимый пес Беня.

Издание со ссылкой на телеграмм-канал SHOT пишет, Беня уже две недели живет один в квартире хозяина. Родственники артиста еще не решили, куда пристроить пса.

Домашний любимец не отходит от кровати, где спал хозяин, скулит и воет, отказывается от еды. Беню периодически посещает директор актера Максим Миллер, а также консьержка дома.