Кевину Спейси опять предъявили обвинения в сексуальном домогательстве

Массажист обвинил американского актера Кевина Спейси в сексуальных домогательствах, сообщает 5-tv.ru.

Потерпевший в иске подписан вымышленным именем «Джей Ди». Он утверждает, будто Спейси хотел положить его руку на свои гениталии, а также комментировал внешность и предлагал деньги за сексуальные услуги.

Актер будто бы настаивал, чтобы начать массаж с ягодиц. Также сообщается, что во время процедуры Спейси принимал позы из йоги, которые обнажали половые органы.

Джей Ди говорит, что он «отвергал неуместные просьбы Спейси», но актера это не останавливало. Причем потерпевший не мог отказать Кевину в приеме, потому что артист постоянно записывался под новыми именами.

Спейси пока эту ситуацию никак не прокомментировал.