США могут столкнуться с крупнейшей в истории забастовкой медработников

Это может спровоцировать крупнейшую забастовку работников здравоохранения в истории США.

Более 75 000 медицинских работников, работающих в сотнях учреждений Kaiser Permanente, планируют бастовать с 4 по 7 октября, если трудовое соглашение не будет достигнуто.

В забастовке намерены участвовать сотрудники, работающие на самых разных должностях в сфере здравоохранения, включая помощников медсестер, рентгенологов, фармацевтов.

Если решение не будет достигнуто после возможной октябрьской забастовки, профсоюз SEIU-UHW заявил, что коалиция готова начать более продолжительную и более сильную забастовку в ноябре.