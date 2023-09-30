США могут столкнуться с крупнейшей в истории забастовкой медработников

21:53 2023-09-30
США могут столкнуться с крупнейшей в истории забастовкой медработников

Срок действия трудового контракта с тысячами медицинских работников, входящих в профсоюзы в пяти штатах и Вашингтоне, округ Колумбия, истекает 30 сентября в 23:59.

Это может спровоцировать крупнейшую забастовку работников здравоохранения в истории США.

Более 75 000 медицинских работников, работающих в сотнях учреждений Kaiser Permanente, планируют бастовать с 4 по 7 октября, если трудовое соглашение не будет достигнуто.

В забастовке намерены участвовать сотрудники, работающие на самых разных должностях в сфере здравоохранения, включая помощников медсестер, рентгенологов, фармацевтов.

Если решение не будет достигнуто после возможной октябрьской забастовки, профсоюз SEIU-UHW заявил, что коалиция готова начать более продолжительную и более сильную забастовку в ноябре.  

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