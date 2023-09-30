Париж заполонили клопы, правительство Франции обещает принять меры

21:58 2023-09-30
Париж заполонили клопы, правительство Франции обещает принять меры

Французское правительство пообещало принять меры, чтобы успокоить и защитить общественность, поскольку из Парижа сообщают о повсеместном росте количества клопов.

В социальных сетях появилось несколько видеороликов с клопами, замеченными в общественном транспорте и других местах, таких как кинотеатры.

Три года назад французское правительство начало кампанию по борьбе с клопами, которая включает в себя специальный веб-сайт и информационную горячую линию, поскольку численность насекомых резко возросла.

Несмотря на этот план, ежедневно в Париж приезжают 3,6 миллиона человек, и клопы не останавливаются на окраинах города.

Численность клопов растет, поскольку они становятся более устойчивыми к инсектицидам.

Заместитель мэра Парижа предостерег от истерии по этому поводу, отметив, что увеличилось число парижан, которые обращаются в информационные службы мэрии за информацией о клопах.

Светлана Репина
21:53

Светлана Репина

США могут столкнуться с крупнейшей в истории забастовкой медработников

США могут столкнуться с крупнейшей в истории забастовкой медработников

Срок действия трудового контракта с тысячами медицинских работников, входящих в профсоюзы в пяти штатах и Вашингтоне, округ Колумбия, истекает 30 сентября в 23:59.
Антон Райт
18:04

Антон Райт

Робби Уильямс возит с собой огромную команду, поэтому и вот список его требований

Робби Уильямс возит с собой огромную команду, поэтому и вот список его требований

Список его требований неожиданный по своему размаху. Нет, список не длинный, но ему, например, зачем-то нужно 50 яиц и килограмм грибов. Еще 16 литров молока и четверть сотни пончиков.
Светлана Игнатьева
16:25

Светлана Игнатьева

Кевину Спейси опять предъявили обвинения в сексуальном домогательстве

Кевину Спейси опять предъявили обвинения в сексуальном домогательстве

Бывший массажист утверждает, будто звезда Голливуда хотел положить его руку на свое причинное место.
Светлана Игнатьева
16:17

Светлана Игнатьева

Собака недавно скончавшегося Вячеслава Гришечкина умирает от тоски по хозяину

Собака недавно скончавшегося Вячеслава Гришечкина умирает от тоски по хозяину

Домашний любимец по имени Беня не отходит от кровати, где спал актер. Он скулит, воет и отказывается от еды.
Светлана Игнатьева
16:02

Светлана Игнатьева

Вскрыта скандальная правда о Нусрет Гёкче, самом известном мяснике планеты

Вскрыта скандальная правда о Нусрет Гёкче, самом известном мяснике планеты

Экс-сотрудники именитого ресторатора раздают интервью, где обвиняют босса в махинациях с зарплатой, нарушениях трудового законодательства, дискриминации.
Светлана Игнатьева
14:47

Светлана Игнатьева

Варнава рассказала о своей любви к Хрусталеву

Варнава рассказала о своей любви к Хрусталеву

Артистка в интервью раскрыла многие секреты своих прошлых отношений с шоуменом.