Париж заполонили клопы, правительство Франции обещает принять меры

В социальных сетях появилось несколько видеороликов с клопами, замеченными в общественном транспорте и других местах, таких как кинотеатры.

Три года назад французское правительство начало кампанию по борьбе с клопами, которая включает в себя специальный веб-сайт и информационную горячую линию, поскольку численность насекомых резко возросла.

Несмотря на этот план, ежедневно в Париж приезжают 3,6 миллиона человек, и клопы не останавливаются на окраинах города.

Численность клопов растет, поскольку они становятся более устойчивыми к инсектицидам.

Заместитель мэра Парижа предостерег от истерии по этому поводу, отметив, что увеличилось число парижан, которые обращаются в информационные службы мэрии за информацией о клопах.