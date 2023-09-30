Кольца Сатурна могли образоваться в результате недавнего столкновения двух лун

Это могло произойти в результате столкновения двух покрытых инеем лун небольшого размера, возрастом всего в несколько сотен миллионов.

Ученые Исследовательского центра Эймса НАСА в Маунтин-Вьюпроверили гипотезу молодых колец, используя британский центр распределенных исследований и передовые вычисления.

Эта суперкомпьютерная система позволила исследователям неоднократно воссоздавать данный катаклизм с большей детализацией, а также смоделировать его последствия.

Кольца Сатурна считались такими же древними, пока космический корабль Кассини не изучал планету вблизи в течение 13 лет.

Через миллиарды лет они должны были быть запятнаны другим пыльным космическим мусором. Но ледяные кольца казались слишком блестящими и чистыми, чтобы быть первобытными.