Мигранты в грузовых поездов в Мексике застряли в милях от границы с США

Это произошло на фоне продолжающейся приостановки движения десятков поездов, идущих на север, из-за опасений по поводу безопасности мигрантов.

Свидетель Reuters видел сотни мигрантов в стоящем поезде в пустынной местности недалеко от Виллы Ахумада, примерно в 123 км (76,43 мили) от приграничного города Сьюдад-Хуарес в мексиканском штате Чиуауа.

Шестьдесят грузовых поездов, идущих на север мексиканской компанией Ferromex, были остановлены на прошлой неделе после того, как около полдюжины мигрантов погибли или получили ранения.

В течение многих лет мигранты, пытающиеся добраться до Соединенных Штатов, пересекали Мексику на грузовых поездах. Такие составы стали известны как «La Bestia» («Чудовище») из-за рисков, связанных с поездкой по железной дороге.