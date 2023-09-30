Apple обещает исправить проблемы с ПО, из-за которых iPhone 15 сильно нагреваются

Компания заявила, что работает над обновлением системы iOS17, которая поддерживает линейку iPhone 15, чтобы предотвратить перегрев устройств и работает с приложениями, которые вызывают перегрузку системы.

Instagram, принадлежащий Meta Platforms, в начале этой недели модифицировал свое приложение для социальных сетей, чтобы оно не перегревало устройство в последней операционной системе iPhone.

По словам Apple, Uber и другие приложения, такие как видеоигра Asphalt 9, все еще находятся в процессе выпуска обновлений.

Новые iPhone нередко сильно нагреваются в течение первых нескольких дней использования или во время восстановления с использованием резервной копии, хранящейся в облаке.