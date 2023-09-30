Правильно подобранные удобрения помогут вырастить крупный озимый чеснок

Для этой цели подходит древесная зола, которая наверняка найдется в каждом дачном хозяйстве. Ее вносят в лунки при посадке.

Необычный вариант – использование песка. Не все знают, что он обеспечивает защиту чеснока от гнили и прочих повреждений.

Для обогащения почвы многие огородники используют перегной. Он подходит и для посадки озимого чеснока.

Чтобы вырастить крупные головки, необходимо заранее удобрить почву перегноем, и только после этого сажать огородную культуру.