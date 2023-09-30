Правильный полив клубники осенью поможет вырастить богатый урожай в следующем году

Для начала нужно приготовить питательный состав, смешав 2 кг навоза и ведро чистой воды.
Затем полученную смесь нужно накрыть и убрать. Составу предстоит настаиваться в течение недели.
Перед использованием питательного раствора необходимо развести его водой. Соотношение составит один к одному.
Полученным средством следует полить клубнику. Но раствор не может храниться, поэтому его нужно израсходовать полностью за один раз.
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