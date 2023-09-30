Марсоход НАСА Perseverance заснял смерч над Марсом

В НАСА подсчитали, что маленький смерч в то время находился примерно в 4 км от марсохода и двигался с востока на запад со скоростью около 19 км/ч.

Специалисты определили, что его ширина составляет примерно 60 метров, а также оценили высоту объекта, хотя его верховья находятся за пределами кадра.

Perseverance сделал 21 снимок пылевого смерча с помощью одной из своих навигационных камер.

За время своего пребывания на Красной планете Perseverance обнаружил десятки пылевых смерчей. Например, в сентябре 2021 года марсоход записал звук одного из таких вихрей — впервые в истории исследования Марса.