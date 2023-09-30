Китай назвал США настоящей империей лжи

В отчете Пекин обвиняется в том, что он ежегодно тратит миллиарды долларов на усилия по манипулированию информацией.

В документе сказано, что Китай манипулирует мировыми СМИ посредством цензуры, сбора данных и тайных покупок иностранных новостных агентств.

Китайский МИД утверждает, что в отчете содержится ложная информация, а сам документ стал одним из инструментов когнитивной войны.

Доклад США появился на фоне разногласий по поводу попыток Китая в последние годы увеличить глобальное присутствие своих контролируемых правительством СМИ.

Пекин стремится бороться с негативным имиджем Китая, который, по его мнению, пропагандируется различными изданиями.