Китай назвал США настоящей империей лжи

22:46 2023-09-30
Китай назвал США настоящей империей лжи

МИД Китая раскритиковал отчет американского Госдепартамента и назвал США настоящей империей лжи.

В отчете Пекин обвиняется в том, что он ежегодно тратит миллиарды долларов на усилия по манипулированию информацией.

В документе сказано, что Китай манипулирует мировыми СМИ посредством цензуры, сбора данных и тайных покупок иностранных новостных агентств.

Китайский МИД утверждает, что в отчете содержится ложная информация, а сам документ стал одним из инструментов когнитивной войны.

Доклад США появился на фоне разногласий по поводу попыток Китая в последние годы увеличить глобальное присутствие своих контролируемых правительством СМИ. 

Пекин стремится бороться с негативным имиджем Китая, который, по его мнению, пропагандируется различными изданиями.

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