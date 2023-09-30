Осенняя обработка черной смородины: как защитить кусты от болезней и вредителей

Для этой цели можно использовать готовые препараты, купленные в магазине. Но и натуральные средства станут хорошей альтернативой.

Один из народных методов предусматривает обработку черной смородины с помощью полыни. Для этого нужно собрать пучок травы и положить под куст.

Также можно приготовить средство для опрыскивания. Несколько ложек измельченной полыни следует настоять в кипятке около часа, а затем процедить и разбавить ведром воды.

Другой вариант – смешать табачную пыль с древесной золой до однородности, а затем опудрить кустарник.