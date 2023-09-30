Китайскому астронавту удалось зажечь свечу в космосе с помощью спички

На борту Международной космической станции строго запрещено использование открытого огня в любых формах.

Демонстрация является забавным напоминанием о том, как огонь ведет себя в условиях микрогравитации.

Вместо того, чтобы горячий воздух поднимался вверх, придавая огню характерную форму, пламя распространяется во всех направлениях, в результате чего спичка окутывается небольшой огненной сферой.

А учитывая связанные с этим риски, китайское космическое агентство явно уверено в своей способности потушить пожар в случае чрезвычайной ситуации.