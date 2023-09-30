Toyota планирует новый электромобиль с запасом хода 900 миль и временем зарядки 10 минут

23:00 2023-09-30
Toyota планирует новый электромобиль с запасом хода 900 миль и временем зарядки 10 минут

Toyota представила планы по созданию новой технологии аккумуляторов для электромобилей, которая сможет обеспечить запас хода до 900 миль.

По данным Toyota, более производительная версия все еще находится в стадии исследований и разработки, но потенциально может обеспечить на 50% больший запас хода. При этом время зарядки составит всего 10 минут. 

Toyota уже попала в заголовки новостей, объявив, что в ближайшие несколько лет на рынке появятся электромобили с твердотельными батареями.

Твердотельные батареи, в отличие от литий-ионных батарей, в которых используется жидкий электролит, считаются потенциальным поворотным моментом для электромобилей. 

Они способны сократить время зарядки, увеличить емкость и снизить риск возгорания.

Показать следующие комментарии
Фото
Светлана Репина
23:22

Светлана Репина

В Швейцарии десятки тысяч людей требуют действий по борьбе с изменением климата

В Швейцарии десятки тысяч людей требуют действий по борьбе с изменением климата

Более 60 000 протестующих собрались в столице Швейцарии Берне в субботу, требуя ужесточения политики по борьбе с изменением климата. Менее чем через месяц в стране пройдут национальные выборы.
Светлана Репина
23:12

Светлана Репина

Бывший топ-менеджер Twitter Рот объявил войну Илону Маску

Бывший топ-менеджер Twitter Рот объявил войну Илону Маску

Бывший глава отдела доверия и безопасности Twitter Йоэль Рот подал в отставку всего через несколько недель после того, как Илон Маск взял на себя управление платформой, сославшись на свое несогласие с новой политикой Twitter.
Светлана Репина
23:07

Светлана Репина

Германия ответила на вмешательство Илона Маска в дебаты о мигрантах

Германия ответила на вмешательство Илона Маска в дебаты о мигрантах

Германия нанесла ответный удар Илону Маску после того, как бизнесмен-миллиардер вмешался в дебаты страны по вопросам миграции.
Светлана Репина
23:04

Светлана Репина

В Сан-Франциско началось расследование по спальным капсулам для работников

В Сан-Франциско началось расследование по спальным капсулам для работников

Департамент строительной инспекции Сан-Франциско начал расследование в отношении жилого комплекса Mint Plaza Pod, расположенного в здании в центре города.
Светлана Репина
22:56

Светлана Репина

Китайскому астронавту удалось зажечь свечу в космосе с помощью спички

Китайскому астронавту удалось зажечь свечу в космосе с помощью спички

Два астронавта на борту китайской космической станции Тяньгун сделали, казалось бы, невозможное: зажгли свечу спичкой во время прямой трансляции.
Светлана Репина
22:52

Светлана Репина

Осенняя обработка черной смородины: как защитить кусты от болезней и вредителей

Осенняя обработка черной смородины: как защитить кусты от болезней и вредителей

Кусты смородины необходимо обработать еще осенью, чтобы в следующем году они не болели и не страдали от вредителей.