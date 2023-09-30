Toyota планирует новый электромобиль с запасом хода 900 миль и временем зарядки 10 минут

По данным Toyota, более производительная версия все еще находится в стадии исследований и разработки, но потенциально может обеспечить на 50% больший запас хода. При этом время зарядки составит всего 10 минут.

Toyota уже попала в заголовки новостей, объявив, что в ближайшие несколько лет на рынке появятся электромобили с твердотельными батареями.

Твердотельные батареи, в отличие от литий-ионных батарей, в которых используется жидкий электролит, считаются потенциальным поворотным моментом для электромобилей.

Они способны сократить время зарядки, увеличить емкость и снизить риск возгорания.