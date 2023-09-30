В Сан-Франциско началось расследование по спальным капсулам для работников

По словам застройщика Brownstone Shared Housing, там можно приобрести спальные капсулы за 700 долларов в месяц.

Комплекс состоит из трех уровней: 20 спальных мест на верхнем этаже, рабочее и общественное пространство на втором этаже, а также кухонная зона с кладовой на первом этаже.

Ведомство сомневается, получили ли разработчики комплекса спальных капсул необходимые разрешения на проект и соответствует ли застройка нормам.

В прошлом году компания столкнулась с обвинениями из-за многочисленных нарушений правил на своей площадке для размещения капсул в Пало-Альто.