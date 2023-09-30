Германия ответила на вмешательство Илона Маска в дебаты о мигрантах

Маск опубликовал на платформе X (ранее Twitter) пост, в котором критиковал деятельность немецких НПО в Средиземноморье за высадку нелегальных иммигрантов в Италии.

«В настоящее время в Средиземном море находятся 8 судов немецких НПО, которые собирают нелегальных иммигрантов для выгрузки в Италии. Эти НПО субсидируются правительством Германии. Будем надеяться, что АдГ выиграет выборы, чтобы остановить это европейское самоубийство», — гласил пост из X-аккаунта под ником «Радио Генуя».

Поделившись публикацией со своими 158 миллионами подписчиков в пятницу, Маск, владеющий платформой социальных сетей, написал: «Знает ли об этом немецкая общественность?»

В ответ на его комментарий министерство иностранных дел Германии обратилось к X и написало: «Да. И это называется спасением жизней».