Бывший топ-менеджер Twitter Рот объявил войну Илону Маску

Вскоре после этого Маск напал на Рота в Интернете и возглавил свою армию интернет-троллей в клеветнической кампании.

Рот вответ предупредил, что X нарушает новые цифровые правила Европейского Союза и закон о цифровых услугах (DSA), который предусматривает штрафы за подтвержденные нарушения режима онлайн-управления.

Выступая во время интервью на конференции Code Conference на этой неделе, Йоэль Рот указал на решение X, принятое еще в мае , выйти из Кодекса практики ЕС по дезинформации.

Он также процитировал недавние замечания комиссара Веры Юровой, которая выделила платформу как худшее для распространения дезинформации.