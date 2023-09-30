В Швейцарии десятки тысяч людей требуют действий по борьбе с изменением климата

Ледники Швейцарии сократились на 10% за два года, а сентябрь стал самым жарким за всю историю наблюдений в стране, потепление которой более чем в два раза превышает глобальные темпы.

Партия зеленых, которая увеличила свое присутствие на последних парламентских выборах, но не имеет места в правящем кабинете, подсчитала, что в них приняли участие более 60 000 человек.

«Парламент с его буржуазным большинством препятствует быстрой, последовательной и эффективной защите климата», — заявила Партия зеленых.

В июне избиратели одобрили проект закона о климате, целью которого является сокращение выбросов до нуля к 2050 году путем предоставления финансовых стимулов фирмам и потребителям для перехода на возобновляемые источники энергии.

Однако правительство заявило, что закон вступит в силу не раньше 2025 года.