Как пить алкоголь правильно, чтобы не терять человеческий облик: поможет премедикация

Есть одна легенда, объясняющая действие алкоголя на человека. Главный персонаж в ней - бог Дионис. История случилась с ним в совсем юном возрасте.

Как-то во время прогулки вокруг Олимпа юноша нашел незнакомое вьющееся растение. Недолго думая, он решил взять неизвестный экземпляр с собой, вдруг пригодится.

Это небольшое растение было ни чем иным как ростком виноградной лозы. Дионис поместил ее в птичью косточку и пошел дальше.

В скором времени он заметил, что растение очень быстро растет, поэтому взял по дороге кость льва и поместил в нее птичью косточку с ростком.

Пошел себе дальше. Шел, шел и вдруг увидел, что бурный рост лозы усилился еще больше.

Взял он львиную кость с птичьей костью внутри и вставил все это в ослиную или свиную кость (тут в разных источниках по-разному).

Когда Дионис пришел домой, решил посадить это чудо-растение в землю. Заморачиваться не стал и закопал корешок прямо с костями птицы, льва и осла/свиньи.

На подросшей лозе появились ягоды, которые Дионис собрал, затем решил выдавить из них сок. На вкус он оказался приятным, но выпить за раз все не получилось.

Тогда юноша оставил напиток на потом, чтобы допить позже. Когда юный бог попробовал его спустя время, он почувствовал невероятную эйфорию.

Дионис решил поделиться своим открытием с людьми.

Так появилось вино, отведав которого человек сначала поет, как птица, потом делается храбрым, как лев, заканчивается же все совсем некрасиво: свинским или ослиным поведением.

Что делать, чтобы избежать таких последствий и сохранять человеческий облик до конца застолья? Есть один простой совет, который реально работает.

Если ожидается вечеринка на которой будет много выпивки, значит, нужно провести алкогольную премедикацию. То есть, необходима предварительная подготовка.

Она запустит в организме синтез фермента (алкогольгидрогеназы), он, в свою очередь, способствует разложению этанола в клетках печени.

Премедикация алкоголем заключается в следующем: примерно за час перед мероприятием надо употребить внутрь 100 мл крепкого спиртного напитка. Выбор - на ваш вкус.

Какой будет результат?

Когда ваши сотоварищи после третьего тоста начнут себя вести неадекватно, а кое-кто уже упадет лицом в салат, вы будете чувствовать себя молодцом и полностью отдавать отчет своим действиям.

Никакое свинское или ослиное поведение вам точно не грозит. Вечеринка пройдет без эксцессов.