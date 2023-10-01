Самые сильные яды в мире, которые убивают при одном прикосновении

Есть такие опасные яды, которые способны убить при малейшем соприкосновении с ними, подробности - ниже.
Листолазы из семейства лягушек-древолазов- очень милые создания с симпатичной яркой окраской, но это лишь на первый взгляд.
Они выделяют батрахотоксин, яд, смертельная доза которого для людей равна примерно 0,002 мг. Одна такая лягушка выделяет до 1 мг.
Малейшее прикосновение к ней смертельно опасно. Батрахотоксин - сильнейший кардиотоксин, попадая в кровь, вызывает аритмию и в дальнейшем остановку сердца.
Также этот яд угнетает работу дыхательной системы и парализует мышцы.
Противоядия не существует, есть лишь слабые препараты, которые по действию уступают яду в разы.
К счастью, листолазов можно обнаружить только в некоторых лесах Колумбии.
Переносить этот яд могут и птицы - питоху и синеголовая ифрита. Токсин они не вырабатывают, являются лишь переносчиками.
Яд накапливается в перьях, попадает туда при поедании жуков вида choresine pulchra. Для сами птичек он не опасен, у них к токсину иммунитет.
Иглобрюхая рыба Такифугу (или просто фугу) - тоже миловидная и тоже опасна, опасны все ее виды, а их немало.
Внутри рыбы есть яд - тетродотоксин, его там достаточно, чтобы стать смертельной дозой для человека.
У яда нейропаралитическое действие, то есть он поражает нервную систему, когда нервные волокна теряют способность проводить импульсы.
Первые 40 минут интоксикации человек ощущает сильный зуд по телу, особенно в области губ и языка.
Обильно выделяется слюна, могут возникать тошнота и рвота, боли в животе. Мышцы начинают сильно сокращаться, может случиться потеря осязания.
Затрудняется дыхание, возникают трудности с глотанием. Летальный исход наступает после паралича дыхательных органов.
Такой яд есть во многих видах иглобрюхообразных. Однако фугу из них на особом месте, поскольку она является популярным деликатесом в Японии.
Готовят ее только первоклассные повара, у которых должна быть для этого специальная лицензия.
Полной неожиданностью для многих станет такая информация: в Ботоксе, который так популярен в современной индустрии красоты, тоже содержится смертельный яд.
Это белковый нейротоксин, а именно - ботулотоксин, который вызывает сильное поражение нервной системы.
В косметических салонах дамам делают уколы красоты от морщин, в составе инъекций есть этот опасный яд.
Под действием яда развивается страшная болезнь ботулизм, она поражает органы дыхания, спинной и продолговатый мозг.
Мышцы теряют связь с центральной нервной системой, возникает сильнейшая интоксикация.
Попасть с инъекциями токсин в организм не может, он проникает туда с водой, аэрозолями, продуктами.
В Ботоксе яд содержится в микроскопических дозах, не смертельных для человека.
Инъекции делаются точечно, чтобы воздействовать именно на проблемную область с мимическими морщинами.
Они устраняются путем блокировки нервно-мышечной передачи.
Теперь про самое ядовитое растение, название которого говорит само за себя "Застрели Меня" (Гимпи-Гимпи).
Оно вызывает сильнейшую боль, от которой на самом деле захочется умереть.
Это крупный кустарник семейства крапивных, произрастает в Австралии. Токсичной является также и его пыльца.
Прикоснувшись к листьям, пропитанным токсином, человек чувствует дикую боль, которая не проходит около двух суток.
Потом болезненные ощущения медленно ослабевают. Полностью боль уходит лишь спустя пару месяцев.
Такую реакцию вызывает токсин мороидин, но это лишь один из факторов развития боли, самый сильнейший, в растении есть и другие жгучие токсины, которые дополняют болевой эффект.
Вот как описал действие яда на себе один из сотрудников службы охраны Эрни Райдер, получивший ожог от растения в австралийском штате Квинсленд:
В течение двух или трёх суток боль была практически нетерпимой; я не мог ни работать, ни спать.
Я помню это адское ощущение, как будто гигантские руки пытались раздавить мою грудь ... затем эта тягостная, безумная боль продолжалась ещё две недели или около того.
Жжение же продолжалось примерно 2 года и повторялось каждый раз, когда я принимал холодный душ.
Нет ничего, что могло бы сравниться с этим; это в десятки раз хуже, чем что-либо другое.
Это, конечно, не весь перечень смертельных ядов, их гораздо больше, но эти по своему действию занимают первые места по скорости и силе воздействия на организм.
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