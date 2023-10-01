Людмила Поргина назвала постановки Константина Богомолова полным безобразием

Вслед за Александром Лазаревым-младшим, не сдержавшим эмоций от спектаклей Константина Богомолова, в эфире шоу Татьяны Навки негативное мнение о них высказала и актриса Людмила Поргина.

По ее словам, муж Ксении Собчак известен своими скандальными спектаклями, которые возмущают большинство критиков и публики, сообщает СтарХит.

Его „Борис Годунов“ в театре „Ленкоме“ - полное безобразие. Там хамство и мещанство. Людей было мало на показе. Я видела его постановку „Идеальный муж“ в другом театре. Он поставил также спектакль по пьесе „Иван Васильевич“ - в театре Андрея Миронова. И это безобразие! Это никакого искусства не несет, — возмутилась актриса.

По словам Поргиной, перед русским театром стоят созидательные цели, а Богомолов своими работами его дискредитирует.

Я в шоке от этого режиссера, - говорит артистка. Цель театра — дать силы для жизни, вдохновить человеческие души.

В «Ленкоме» Константин Богомолов поставил собственную версию «Бориса Годунова» Пушкина, а также «Идиота» Достоевского.