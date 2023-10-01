У 77-летнего музыканта Вячеслава Добрынина нашелся внебрачный сын

Внебрачный сын композитора Вячеслава Добрынина объявился в Красноярском крае. "Соискателю" на родство с музыкантом 55 лет, его зовут Альберт Штефан. На одном из российских каналов мужчина заявил, что мечтает пообщаться с отцом, сообщает 5-tv.ru.

По словам Штефана, эту правду ему семь лет назад раскрыла мать. Все это время Альберт считал своим папой совсем другого человека, который его усыновил в пятилетнем возрасте.

Был юбилейный концерт Добрынина. И мама сказала мне: смотри, мол, это твой отец. Я был в шоке, - цитирует его "7 Дней".

Журналисты отмечают, что у Альберта и Вячеслава действительно есть внешнее сходство. Особенно похожи разрез глаз, форма носа, подбородка и губы.

Штефан подчеркнул, что материальная составляющая звездного отца его не интересует. Он просто хочет восстановить кровные узы.

Согласно легенде, Добрынин познакомился с его мамой во время гастролей в Красноярске. Тогда музыканту было 24 года, матери - 21 год. Между ними вспыхнула искра, в результате чего на свет появился Альберт. Девушка пыталась сообщить об этом Добрынину, но он не отвечал на письма.

Примечательно, что ранее сам Добрынин в своей биографии отмечал, что у него имеется внебрачный сын. Но имя его матери и самого ребенка артист не раскрывал.