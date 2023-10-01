Россиянка переехала в США и рассказала о своем разочаровании

Переехавшая в США жительница России призналась, что ей не по душе новая родина.

Девушка давно хотела перебраться в Северную или Южную Америку, и наконец ей представилась такая возможность. Россиянка вместе с друзьями переехала в Лос-Анджелес. Она поделилась своим опытом проживания в США с порталом «Афиша Daily».

Прежде всего ее разочаровала труднодоступность всего необходимого.

Тут на самом деле все нереально дорого. Нету нормального транспорта, очень сложно снять жилье, - пожаловалась девушка.

Она с друзьями сняла комнату, где спала на полу, ее друзья - на диване.

По словам путешественницы, парковка в этой стране стоит 15 долларов, такси - 40 долларов. Девушка подсчитала, что для нормальной жизни в США нужно иметь не менее 10 тысяч долларов в месяц. 3 тысячи долларов из этих средств уйдут на оплату жилья.