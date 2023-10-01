Валерия Ланская отменила свадьбу с Эдгаром Голосным

Актриса Валерия Ланская решила расстаться с танцором Эдгаром Голосным.

Как напоминает 5-tv.ru, ранее возлюбленные планировали официально расписаться в августе нынешнего года. Ланская активно готовилась к пышному торжеству, звезда подбирала платье и составляла меню. Но что-то пошло не так.

Голосной сделал заявление журналистам в эфире одного из российских телеканалов, что свадьба отменяется. Но причину расставания с любимой мужчина называть не стал. Он также уточнил, что не общается с экс-возлюбленной.

Ланская и Голосной впервые познакомились семь лет назад. А в близкие отношения пара вступила значительно позже.