Валерия Ланская отменила свадьбу с Эдгаром Голосным

13:40 2023-10-01
Валерия Ланская отменила свадьбу с Эдгаром Голосным

Бывшие возлюбленные полностью порвали свои взаимоотношения. Поклонники задаются вопросом, что же случилось.

Актриса Валерия Ланская решила расстаться с танцором Эдгаром Голосным.

Как напоминает 5-tv.ru, ранее возлюбленные планировали официально расписаться в августе нынешнего года. Ланская активно готовилась к пышному торжеству, звезда подбирала платье и составляла меню. Но что-то пошло не так. 

Голосной сделал заявление журналистам в эфире одного из российских телеканалов, что свадьба отменяется. Но причину расставания с любимой мужчина называть не стал. Он также уточнил, что не общается с экс-возлюбленной.

Ланская и Голосной впервые познакомились семь лет назад. А в близкие отношения пара вступила значительно позже. 

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