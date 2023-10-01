Бразильянка рассказала, что помогло ей дожить до 117 лет

Жительница Бразилии отпраздновала 117-й день рождения и раскрыла секрет своего долголетия.

Долгожительница Сисера Мария душ Сантуш появилась на свет 23 сентября 1906 года в селении недалеко от города Парайба, сообщает Daily Mirror.

Большую часть жизни женщина продавала кур на рынке.

Семья Сисеры послала заявку в Книгу рекордов Гиннеса для того, чтобы ее признали самой старой на планете из живущих женщин. Сегодня рекорд принадлежит 116-летней испанке Марии Браньяс Мореры.

По словам бразильянки, так долго прожить ей помогла искренняя вера в Бога. 107-летняя сестра долгожительницы подчеркнула, что дело еще и в правильном питании. Она посоветовала всем есть бобы, маниоку, кукурузу и картофель.