Актриса Светлана Немоляева назвала ведущую Татьяну Лазареву собачонкой

Народная артистка РФ Светлана Немоляева не раз осуждала эмиграцию бывших коллег и их высказывания об СВО. Больше всего звезду возмутили слова экс-ведущей Татьяны Лазаревой. Светлана Владимировна считает ее «непонятной личностью», сообщает СтарХит.
Светлана Немоляева в свои 86 лет ведет активную жизнь: выходит на театральные подмостки и принимает участие в патриотических акциях. Недавно в Волгограде на одном из таких фестивалей актриса призналась, что не может понять русофобскую позицию Татьяны Лазаревой, проживающей сейчас в Испании.
Ну уехал и уехал, а зачем про свою страну говорить гадости? Татьяна Лазарева - она никто и ничто, это вообще непонятная личность.
Она теперь огрызается, как маленькая собачонка, и говорит гадости. Когда я услышала ее слова, подумала: о боже, какой же ты грех совершаешь. Она заявила, что рада, что дроны летят на мирных жителей Курска, под Белгород.
Что это? Это бесовщина, это страшно. На ней висит вина за эти слова, за такие убеждения. На ней висит грех, который не простится никогда и никем, - высказала свое мнение Светлана Владимировна.
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