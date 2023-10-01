Актриса Светлана Немоляева назвала ведущую Татьяну Лазареву собачонкой

14:12 2023-10-01
Актриса Светлана Немоляева назвала ведущую Татьяну Лазареву собачонкой

Народная артистка России возмущается высказываниями бывших коллег по цеху, которые покинули страну и говорят о ней негативно.

Народная артистка РФ Светлана Немоляева не раз осуждала эмиграцию бывших коллег и их высказывания об СВО. Больше всего звезду возмутили слова экс-ведущей Татьяны Лазаревой. Светлана Владимировна считает ее «непонятной личностью», сообщает СтарХит.

Светлана Немоляева в свои 86 лет ведет активную жизнь: выходит на театральные подмостки и принимает участие в патриотических акциях. Недавно в Волгограде на одном из таких фестивалей актриса призналась, что не может понять русофобскую позицию Татьяны Лазаревой, проживающей сейчас в Испании.   

Ну уехал и уехал, а зачем про свою страну говорить гадости? Татьяна Лазарева - она никто и ничто, это вообще непонятная личность.

Она теперь огрызается, как маленькая собачонка, и говорит гадости. Когда я услышала ее слова, подумала: о боже, какой же ты грех совершаешь. Она заявила, что рада, что дроны летят на мирных жителей Курска, под Белгород.

Что это? Это бесовщина, это страшно. На ней висит вина за эти слова, за такие убеждения. На ней висит грех, который не простится никогда и никем, - высказала свое мнение Светлана Владимировна.

Показать следующие комментарии
Фото
Светлана Игнатьева
15:10

Светлана Игнатьева

Любимая жена султана почти сорок лет не выходила из дома по своему желанию

Любимая жена султана почти сорок лет не выходила из дома по своему желанию

При жизни последний властитель Османской империи был ревнивым, и вдова боялась огорчить его даже после смерти.
Светлана Репина
15:09

Светлана Репина

В Техасе из-за снижения уровня воды появились подводные пещеры и вековые руины

В Техасе из-за снижения уровня воды появились подводные пещеры и вековые руины

Уровень воды в озере Каньон в Техасе настолько низок, что подводная пещера и остатки поселений, стоявших на этом месте более века назад, снова появляются.
Светлана Репина
15:08

Светлана Репина

Лодку мигрантов выбросило на берег в Израиле, судьба пассажиров неизвестна

Лодку мигрантов выбросило на берег в Израиле, судьба пассажиров неизвестна

Резиновую лодку выбросило на пляж в Израиле 1 октября. На борту никого не было, только вещи, которые, по-видимому, принадлежали мигрантам.
Светлана Репина
15:01

Светлана Репина

Турция сообщила о теракте, произошедшем в Анкаре

Турция сообщила о теракте, произошедшем в Анкаре

МВД Турции сообщило, что 1 октября возле здания парламента в Анкаре произошел террористический акт, в результате которого двое полицейских получили ранения.
Светлана Репина
14:57

Светлана Репина

ФБР обвинило банкира с Уолл-стрит в совершении преступлений на Xbox 360

ФБР обвинило банкира с Уолл-стрит в совершении преступлений на Xbox 360

ФБР обвиняет бывшего аналитика Goldman Sachs в инсайдерской торговле, в том числе в использовании Xbox для передачи советов своим близким друзьям.
Светлана Репина
14:54

Светлана Репина

Индонезия собирается запустить первую высокоскоростную железную дорогу в Юго-Восточной Азии

Индонезия собирается запустить первую высокоскоростную железную дорогу в Юго-Восточной Азии

Индонезия запускает первую высокоскоростную железную дорогу в Юго-Восточной Азии, ключевой проект в рамках китайской инфраструктурной инициативы «Пояс и путь».
Светлана Репина
14:50

Светлана Репина

ООН проголосует за резолюцию, разрешающую развертывание вооруженных сил в Гаити

ООН проголосует за резолюцию, разрешающую развертывание вооруженных сил в Гаити

В понедельник Совет Безопасности ООН планирует провести голосование по резолюции, которая санкционирует развертывание на один год международных сил, чтобы помочь Гаити подавить всплеск бандитского насилия и восстановить безопасность.