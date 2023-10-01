Актриса Светлана Немоляева назвала ведущую Татьяну Лазареву собачонкой

Народная артистка РФ Светлана Немоляева не раз осуждала эмиграцию бывших коллег и их высказывания об СВО. Больше всего звезду возмутили слова экс-ведущей Татьяны Лазаревой. Светлана Владимировна считает ее «непонятной личностью», сообщает СтарХит.

Светлана Немоляева в свои 86 лет ведет активную жизнь: выходит на театральные подмостки и принимает участие в патриотических акциях. Недавно в Волгограде на одном из таких фестивалей актриса призналась, что не может понять русофобскую позицию Татьяны Лазаревой, проживающей сейчас в Испании.