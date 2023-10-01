Продюсер Виктор Дробыш признался, что с давних пор испытывал неприязненные чувства к Наташе Королевой

История негативного отношения к Королевой началась у Виктора Дробыша еще в 80-е годы, когда он выступал с группой Санкт-Петербург. Но ненавидел он не только Королеву, но и Наталью Гулькину и других исполнителей.

Продюсер объясняет это творческой ревностью, ведь эти звезды стали составлять конкуренцию. Дробыш также сказал, что по этой причине перебрался в свое время в Финляндию.

Свою же поддержку Клаве Коке на шоу он объяснил тем, что голос молодой исполнительницы очень напомнил ему Натали Имбрулью и Дженнифер Пейдж.