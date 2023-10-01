Сергей Лазарев назвал себя мразью за то, что не поддержал конкурсанта Федора Шпагина на шоу А ну-ка все вместе

Сергей Лазарев, который был в жюри шоу Ну-ка все вместе, и еще семь его коллег не встали после выступления 16-летнего конкурсанта Федора Шпагина. По условиям шоу для победы встать должны были 100 членов жюри.
В итоге поддержало молодое дарование только 92 человека. Высказался на эту тему и Николай Басков, который тоже был в жюри.
По его мнению Федор Шпагин очень напоминает самого Сергея Лазарева в юности. Поэтому Басков удивился такому решению коллеги.
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