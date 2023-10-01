Все трое детей Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой хорошо знают русский язык

14:40 2023-10-01
Все трое детей Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой хорошо знают русский язык

Испанский певец и российская теннисистка следят за тем, чтобы их дети знали язык обоих своих родителей.

Сейчас пара воспитывает троих детей. В 2017 году у них родилась двойня: Николас и Люси, а в 2020 на свет появился третий ребенок.

Малышку назвали Марией, но в семье ее называют на западный манер Мари. Тем не менее, все трое наследников звездной пары знают русский язык.

Также дети разговаривают на испанском и английском языках. Самому же певцу, по его признанию, русский язык дается с трудом, хотя он и старается.

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