В пустыне Намиб обнаружили людей, которые считались исчезнувшими

Первоначально антропологи полагали, что сообщество исчезло, когда вымерли языки, на которых говорили в регионе.

Однако теперь эксперты понимают, что эта группа сохранила свою генетическую идентичность, когда исчез их родной язык.

Квепе, одна из групп населения пустыни Намиб на юге Африки, говорила на языке квади. Благодаря исследованию ДНК специалисты нашли потомков людей, говоривших на языке квади. Команда также отследила говорящие на банту и другие группы, язык которых считался утерянным.

Предыдущие исследования показали, что собиратели из пустыни Калахари происходят от древней популяции, которая первой отделилась от всех других ныне живущих людей.