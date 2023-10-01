В пустыне Намиб обнаружили людей, которые считались исчезнувшими

14:42 2023-10-01
В пустыне Намиб обнаружили людей, которые считались исчезнувшими

Ученые из Бернского университета в Швейцарии, а также Университета Порту в Португалии и Института эволюционной антропологии Макса Планка в Германии обнаружили в африканской пустыне Намиб популяцию людей, которые, как считалось, исчезли 50 лет назад.

Первоначально антропологи полагали, что сообщество исчезло, когда вымерли языки, на которых говорили в регионе. 

Однако теперь эксперты понимают, что эта группа сохранила свою генетическую идентичность, когда исчез их родной язык.

Квепе, одна из групп населения пустыни Намиб на юге Африки, говорила на языке квади. Благодаря исследованию ДНК специалисты нашли потомков людей, говоривших на языке квади. Команда также отследила говорящие на банту и другие группы, язык которых считался утерянным.

Предыдущие исследования показали, что собиратели из пустыни Калахари происходят от древней популяции, которая первой отделилась от всех других ныне живущих людей.

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