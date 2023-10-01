Корейский производитель создает новый материал, который может навсегда заменить аккумуляторы электромобилей

Литий-ионная проводимость компонента батареи на 70% выше, чем у других батарей, а это означает, что он будет заряжаться быстрее.

По оценкам ученых, это нововведение увеличит емкость батареи до 25%, что сократит время, необходимое для ее перезарядки. По мнению компании, это также может улучшить пробег электромобиля и пожаробезопасность аккумулятора.

Компании удалось достичь этой цели, изменив уровень химического соединения под названием оксид лития, лантана и циркония в батарее.

Кроме того, эту батарею можно использовать с многочисленными типами твердотельных батарей, включая традиционные никель-кобальт-марганцевые катоды, а также с новыми инновациями, такими как литий-серные батареи и литий-воздушные элементы.