Биограф Майкл Азеррад заявил, что Курт Кобейн завидовал барабанщику Нирваны Дэйву Гролу

Майкл Азеррад хорошо знаком с историей коллектива, поскольку написал о Нирване биографическую книгу. Он уверен, что Кобейн завидовал барабанщику Дэйву Гролу как раз за его нормальность.

Кобейн же сам осознавал, насколько он личностно нестабилен. Это вызывало неприязненные чувства к коллеге.

Доказательством этого могут служить ироничные и язвительные реплики, которые фронтмен Нирваны адресовал Гролу. А также то, что он счет гитарную партию Грола для одной из композиций тупоголовой.