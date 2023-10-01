ООН проголосует за резолюцию, разрешающую развертывание вооруженных сил в Гаити

14:50 2023-10-01
ООН проголосует за резолюцию, разрешающую развертывание вооруженных сил в Гаити

В понедельник Совет Безопасности ООН планирует провести голосование по резолюции, которая санкционирует развертывание на один год международных сил, чтобы помочь Гаити подавить всплеск бандитского насилия и восстановить безопасность.

В подготовленном США проекте резолюции, приветствуется предложение Кении возглавить многонациональные силы безопасности. Резолюция санкционирует действие сил на один год с пересмотром через девять месяцев.

Речь идет о вооруженных силах, не входящих в состав ООН, финансируемых за счет добровольных взносов.

Этим силам будет разрешено оказывать оперативную поддержку Национальной полиции Гаити, которая недостаточно финансируется и недостаточно обеспечена ресурсами, имея всего около 10 000 действующих офицеров для страны с населением более 11 млн человек.

В резолюции говорится, что эти силы помогут нарастить потенциал местной полиции посредством планирования и проведения совместных операций по обеспечению безопасности.

Военные помогут обеспечить безопасность объектов критической инфраструктуры и транзитных пунктов, таких как аэропорт, порты и ключевые перекрестки.

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