ООН проголосует за резолюцию, разрешающую развертывание вооруженных сил в Гаити

В подготовленном США проекте резолюции, приветствуется предложение Кении возглавить многонациональные силы безопасности. Резолюция санкционирует действие сил на один год с пересмотром через девять месяцев.

Речь идет о вооруженных силах, не входящих в состав ООН, финансируемых за счет добровольных взносов.

Этим силам будет разрешено оказывать оперативную поддержку Национальной полиции Гаити, которая недостаточно финансируется и недостаточно обеспечена ресурсами, имея всего около 10 000 действующих офицеров для страны с населением более 11 млн человек.

В резолюции говорится, что эти силы помогут нарастить потенциал местной полиции посредством планирования и проведения совместных операций по обеспечению безопасности.

Военные помогут обеспечить безопасность объектов критической инфраструктуры и транзитных пунктов, таких как аэропорт, порты и ключевые перекрестки.