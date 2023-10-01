Индонезия собирается запустить первую высокоскоростную железную дорогу в Юго-Восточной Азии

Дорога сократит время в пути между столицей и другим крупным городом с нынешних трех часов до примерно 40 минут.

Проект сталкивается с задержками и растущими затратами, и некоторые наблюдатели сомневаются в его коммерческой выгоде, но президент Индонезии Джоко Видодо поддержал его.

Скоростной поезд китайского производства под названием «Whoosh» соединит Джакарту с Бандунгом.

Проект стоимостью 7,3 миллиарда долларов, в основном финансируемый Китаем, был построен компанией PT Kereta Cepat Indonesia-China, известной как PT KCIC, совместным предприятием индонезийского консорциума четырех государственных компаний и China Railway International Co. Ltd.

Как сообщили в совместном предприятии, поезда будут самыми быстрыми в Юго-Восточной Азии со скоростью до 350 км/ч.