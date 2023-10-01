ФБР обвинило банкира с Уолл-стрит в совершении преступлений на Xbox 360

В результате группа друзей заработала более 400 000 долларов незаконным путем, как утверждают федеральные прокуроры.

28 сентября ФБР арестовало Энтони Виджано и предполагаемого сообщника Кристофера Саламона, обвинив их в мошенничестве с ценными бумагами.

Виджано обвиняется в использовании своей предыдущей должности в Goldman Sachs для обмена советами по торговле с Саламоне и другими. Саламоне уже признал себя виновным.

Это пятый случай за последние годы, когда человек, связанный с инвестиционным банком, якобы использует свое положение для совершения преступлений.