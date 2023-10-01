В Техасе из-за снижения уровня воды появились подводные пещеры и вековые руины

Искусственное озеро в округе Комал к северо-востоку от Сан-Антонио создано в 1958 году для смягчения последствий наводнений и сохранения воды.

Летом в этом районе выпало мало дождей. Засуха в сочетании с сильной жарой привела к рекордно низкому уровню воды.

Из-за этого стали видны пещеры, ранее скрытые водой. 2 сентября, была видна лишь небольшая часть пещеры, а теперь на фотографиях виден огромный вход со скальными образованиями и сталактитами, свисающими с потолка.

Помимо пещеры и остатков бывших поселений, после падения поверхности озера также появился мусор и другие предметы.

Инженерный корпус армии США призвал людей проявлять осторожность при посещении озера.