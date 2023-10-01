Любимая жена султана почти сорок лет не выходила из дома по своему желанию

Мушфика родилась 10 декабря 1867 года в дворянской семье в Абхазии, которая тогда входила в Османскую империю. В гарем султана Абдул-Хамида II она попала вместе с сестрой, будучи девочкой.

Сестер взяла на воспитание валиде, то есть мать султана. Судьба Мушфики оказалась полна резких зигзагов судьбы, сообщает автор канала Восточная сказка на платформе Дзен.

Замуж за султана

Красивую голубоглазую блондинку в четырнадцатилетнем возрасте заметил султан, взял в свой дворец Йылдыз в гарем. Когда ей исполнилось 18, состоялась их свадьба. Султан дал урожденной Айше Агырбаей новое имя - Мушфика, что означает сострадательная. Это полностью отражало характер девушки.

Мушфика стала восьмой женой 45-летнего султана, и - самой близкой для него. К примеру, только она одна из всех четырех жён удостаивалась чести ежедневно обедать вместе с султаном и часто находилась в его личных покоях.

Спустя год родилась их дочь Айше.

В ссылку за супругом

Когда в начале 20-го столетия султана свергли с престола и отправили в ссылку, судьба его жен тоже оказалась незавидной. Они последовали за мужем и прожили с ним в ссылке несколько лет. Затем вернулись в Стамбул и оставались там под домашним арестом во дворце Бейлербей.

10 февраля 1918 года султан скончался, а в 1924 году членов османской династии изгнали из страны. Женам султана, которые не имели от него живых сыновей, разрешили остаться. Мушфика воспользовалась такой возможностью, но ее единственная дочь Айше-султан покинула Турцию.

В заточении по собственному желанию

Мушфика поселилась в деревянном доме. Всю оставшуюся жизнь она испытывала материальные трудности. В 1954 году женщина написала письмо премьер-министру, попросив у него добавки к 200-м лирам пенсии, которую ей назначило государство.

В результате пособие женщины повысили на 50 лир.

После смерти мужа Мушфика практически 37 лет не выходила из дома. Как-то корреспондент журнала Хаят взял у нее интервью, решив узнать, как она проводит время дома.

Мушфика ответила: молится и читает Коран. Ест совсем мало.

После сна сразу выпивает чашку шалфея. На завтрак у нее - тонкий кусочек хлеба с сыром и кофе с молоком. На обед - немного мяса с рисом или овощами. Либо - йогурт с небольшим количеством сахара. В течение многих лет обеды женщины не изменились.

Верность после смерти

В Европу, по ее словам, она не поехала потому, что султан Абдулхамид II был очень ревнивым. Он не допускал, чтобы на его жён смотрели даже евнухи. И она боялась, что даже после смерти Абдул-Хамид будет обижен, если на нее будут смотреть иностранцы.

В итоге из-за своих убеждений родную дочь она увидела спустя 28 лет - когда в 1952 году женщинам-членам династии разрешили вернуться в Турцию.

Айше поселилась вместе с матерью, вместе они прожили 8 лет. Айше умерла в 1960-м году, а через 11 месяцев ушла из жизни и Мушфик. Ей было 93 года.