Великий Аркадий Райкин советовал не относиться к жизни серьезно

Аркадий Райкин - комик, чье творчество радует уже несколько поколений поклонников. Он отмечал, что каждый здравомыслящий человек пытается "найти себя, свою лучшую версию, понять свое предназначение", чтобы ощутить себя на своём месте, пишет автор канала Нефритовый Фрик на платформе Дзен.

В своей жизни он перенес многое. И в 13 лет даже чуть не умер - от осложнения на сердце, которое дала банальная ангина.

Лечивший его профессор встретил Аркадия на улице через 7 лет после этого и был страшно удивлен, что молодой человек выжил. Медики ведь совсем не верили в его выздоровление!

Сам "Король смеха" всегда спешил жить - чтобы радовать зрителей, открывать что-то новое для себя. В молодости русский Чарли Чаплин вообще спал всего по 3-4 часа.

Аркадий Исаакович в обычной жизни редко улыбался, мало говорил, причем очень тихо. По словам его сына, Константина Райкина, отец производил впечатление чистокровного аристократа. Даже завтракать садился в костюме и в галстуке!

Райкин-старший не отличался зазнайством, он не любил быть в эпицентре внимания. Но, как только его нога ступала в зрительный зал, толпа сразу начинала рукоплескать и устраивать многоминутный авационный набат.

Его наследием можно считать и жизненную философию. Король Смеха заявлял: мудрость жизни в том, чтобы не относиться к ней очень серьёзно. Люди слишком сосредотачиваются на своих достижениях. теряя иногда чувство реальности.

Чем быстрее мы смиримся с тем, что в действительность мало что зависит от факта нашего присутствия, тем будет лучше для нас же. Мир к нашей судьбе равнодушен. Ему всё равно, достигнем мы того, к чему стремимся, или же нет, будем мы счастливы или будем влачить грустное существование - мир без нас обойдётся. А кто это не понимает, кто обижается на жестокость судьбы, безразличие жизни к его персоне, тому невозможно помочь, - подчеркивал Аркадий Райкин.

Он также подчеркивал, что важно не быть заносчивым и пафосным.