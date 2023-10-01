Эйнштейн верил в Бога Спинозы

Одни присуждали Альберту статус атеиста, а другие уверенно и абсолютизировано заявляли, что он религиозный человек.

Однако оба лагеря не правы. Основоположник теории относительности не верил в персонифицированного или религиозного бога, он был приверженцем бога Спинозы, который обуславливал гармоничную закономерность существования всего и вся.

Это не был бог, который всё прощает, либо же за всё карает, Эйнштейн вообще был далёк от религии и свои взгляды он сводил лишь к субъективной вере.

Он также отрицал бессмертие души, утверждая, что такая вера является пристанищем для эгоистичных и малодушных людей, имеющих очень слабый ум.