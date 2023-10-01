Никола Тесла был обманут Томасом Эдисоном

Томас же в свою очередь очень скептически и равнодушно относился к новаторским идеям и подходам к работе Теслы и вследствие этого он выдвинул ему очень интересное предложение: Если Никола сможет улучшить электрические машины, работающие на постоянном токе, которые разработал сам Эдисон — он выплатит ему лично 50 тыс. долларов.

Тесла успешно выполнил свою работу и очень сильно улучшил машины Эдисона, представив около двух десятков новых их разновидностей, которые заметно совершенствуют их эксплуатацию.

Эдисон это признал и даже был удивлён, однако вознаграждение юному гению он не отдал под предлогом того, что тот не понимает американского юмора.

Самого Теслу это очень сильно задело и ранило, вследствие этого он незамедлительно уволился, очень сильно разочаровавшись Эдисоном.